Walmart sleept Wall Street mee de min in

Winkelketen Walmart leidde donderdag de verliezers op de Amerikaanse aandelenbeurs. Het grootste winkelconcern ter wereld boekte vorig jaar een recordomzet, maar analisten hadden op meer gerekend. Zij zijn bang dat de sterke winkelverkopen die deze week over januari gemeld werden niet voldoende zijn om de mindere verkopen in november en december in te lopen. Walmart leverde 6,2 procent in.

Ook waren er tegenvallende cijfers over het aantal uitkeringsaanvragen dat vorige week in de Verenigde Staten werd ingediend. Dat steeg onverwacht weer en daarmee werd duidelijk dat er nog altijd veel ontslagen vallen.

De Dow-Jonesindex ging 0,7 procent omlaag tot 31.396 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,8 procent tot 3900 punten en techbeurs Nasdaq ging 1 procent omlaag, naar 13.837 punten.

Hotelketen Marriott haalde door sluitingen van hotels in verschillende landen en verdere reisbeperkingen een slechter dan verwacht resultaat in het slotkwartaal van 2020. Het aandeel daalde 0,1 procent.

Bioscoopketen AMC ging juist 4,7 procent omhoog na een gerucht dat techbedrijf Amazon (min 0,3 procent) die onderneming zou willen overnemen. Verder werd ook opnieuw gepraat in het Amerikaanse Congres over de Reddit-beleggers die eerder dit jaar de koers van AMC en gameswinkelketen GameStop (plus 2,1 procent) de hoogte in dreven.

Facebook werd 1,6 procent lager gezet nadat het socialemediabedrijf het in Australiƫ onmogelijk had gemaakt om naar nieuwsberichten te linken. Facebook deed dat uit protest tegen een wet die bepaalt dat bedrijven die linken naar nieuws de makers van dat nieuws daarvoor moeten betalen. Ook Google was het eerder niet eens met die wet.

De euro was 1,2072 dollar waard, tegen 1,2035 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 61,23 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent in prijs, tot 64,40 dollar per vat.