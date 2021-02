‘Bestellen en afhalen hebben weinig invloed op pintransacties’

De mogelijkheid om in de lockdown nu te bestellen en af te halen bij winkels heeft weinig invloed op de pintransacties. Dat concludeert ING. De bank ziet wel een verdere stijging van het aantal onlinebetalingen in de zeven dagen tot en met 16 februari. Dat komt volgens de bank waarschijnlijk deels door het bestellen en afhalen en deels door het winterweer dat mensen binnenhield.

Sinds woensdag 10 februari kunnen consumenten bestellingen plaatsen bij winkels en ze daar ook afhalen. Als gevolg daarvan noteert ING op diverse plekken een lichte stijging van de pin-omzet. Bij modewinkels was de stijging het grootst, daarna volgen elektronica, speelgoed, boeken en muziek en warenhuizen. De bank tekent wel aan dat de pinomzet bij deze winkels al laag was en relatief maar matig is gestegen, met zo’n 5 tot 10 procent.

Het winterse weer was ook van invloed op de pinbetalingen, al was dat tijdelijk. Bij onder meer supermarkten, drogisterijen en apotheken en tankstations daalden de transacties omdat mensen binnen bleven. Vlak voor de sneeuwval begon zagen supermarkten wel een flinke toename in pinbetalingen omdat mensen alvast eten insloegen. Dat effect was ook bij andere plekken die essentiƫle producten verkochten te zien, zoals drogisterijen en apotheken. Restaurants bezorgden door de sneeuwval minder eten.

De waarde van betalingen via iDeal zijn volgens de bank recentelijk extra hard gestegen en liggen nu ruim twee derde hoger dan normaal. Ook dat komt deels door het winterweer, denkt de bank, maar ook door het bestellen en afhalen dat tot meer aankopen via iDeal heeft geleid.

De totale waarde van de pintransacties, geldopnames en betalingen via iDeal bij elkaar waren volgens de bank de afgelopen weken vrij stabiel. In de week tot en met 16 februari was het totaalbedrag wel nog altijd 7 procent minder dan normaal. Door de lockdown zijn niet-essentiƫle winkels gesloten en door de coronacrisis wordt er meer online gewinkeld.