Topman Corendon: KLM misbruikt staatssteun

Reisorganisatie Corendon vindt dat KLM zijn staatssteun misbruikt, aangezien de maatschappij een flink belang heeft genomen in ticketverwerker Airtrade. Door middel van die deal wil KLM meer pakketreizen gaan aanbieden. Maar volgens Corendon-topman Steven van der Heijden zou KLM nu helemaal niet van dat soort deals mogen sluiten. “Daar is de staatssteun niet voor bedoeld”, klaagt hij.

Dat KLM zich meer op vakantiegangers wil richten, begrijpt de Corendon-baas wel, aangezien de toeristische markt waarschijnlijk sneller opkrabbelt uit de coronacrisis dan de markt voor zakenreizen. Maar er moet wel een “gelijk speelveld” blijven bestaan, benadrukt Van der Heijden. Corendon, dat alleen gebruik kan maken van de reguliere steunmaatregelen voor bedrijven, is door de crisis nu helemaal niet in staat om miljoenen neer te tellen voor overnames.

Van der Heijden laat zijn advocaten momenteel naar de situatie kijken en weet nog niet of hij stappen gaat ondernemen. In De Telegraaf reageerden maandag meer reisorganisaties verbolgen op de stap van KLM. “Ze vragen overheidssteun, maar gaan tegelijk meer concurreren met de reisbranche die heel zwaar is getroffen. Dat zou de overheid nooit mogen toelaten”, gaf Sunweb-directeur Mattijs ten Brink bijvoorbeeld aan.

KLM kondigde onlangs aan dat ze een “toonaangevende touroperator” wil worden in Nederland en BelgiĆ«. Hoeveel geld KLM precies investeert in Airtrade, werd niet naar buiten gebracht. Afgelopen jaar stapte prijsvechter Transavia, eveneens onderdeel van luchtvaartconcern Air France-KLM, ook al in de pakketreizen. Tegelijkertijd wordt KLM hard geraakt door de coronacrisis. Er zijn al duizenden banen geschrapt. De Nederlandse en Franse overheid hebben al miljarden euro’s aan staatssteun beschikbaar gesteld.