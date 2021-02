Farmaceut J&J wint op Wall Street na nieuws over Leids vaccin

De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson (J&J) werd woensdag hoger gezet op de beurs in New York. Beleggers reageerden positief op nieuws dat de Amerikaanse toezichthouder FDA het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen, een onderdeel van J&J, “veilig en effectief” heeft genoemd.

In de vroege handel op Wall Street noteerde de farmaceut circa 1 procent in de plus. Vrijdag brengt de FDA een advies uit over het toelaten van het middel. In tegenstelling tot de al goedgekeurde vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech kan het vaccin van Janssen op koelkasttemperatuur worden bewaard. De andere vaccins moeten erg koud blijven. Ook hoeft er met het Leidse middel maar één prik te worden gezet.

De belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters gingen juist iets omlaag. De financiële markten houden vooral de ontwikkelingen in het Congres in de gaten. Daar spreekt centralebankpresident Jerome Powell woensdag opnieuw. De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 31.477 punten. De breder samengestelde S&P 500 leverde 0,3 procent in op 3872 punten. Techbeurs Nasdaq begon de handelsdag 0,8 procent in de min op 13.359 punten.

De Federal Reserve-baas verklaarde dinsdag al geen extreem hoge of langdurige inflatie te vrezen. Ook blijft de Fed miljarden in de economie pompen, waardoor de rente laag blijft. De vrees voor een sterke inflatie en oplopende marktrentes zorgden de afgelopen tijd nog voor nervositeit op de markten.

Verder verloor Uber bijna 3 procent na nieuws van rivaal Didi Chuxing. De Chinese taxi-app wil naar verluidt ook de West-Europese markt op. Facebook en Google-moeder Alphabet leverden rond de 1 procent in. Het wetsvoorstel dat Facebook en Google verplicht te betalen voor nieuws van Australische mediabedrijven, zal naar verwachting worden aangenomen, meldt persbureau Reuters. De Australische regeringspartij, de Liberale Partij, heeft geen meerderheid in het hogerhuis van het parlement, maar krijgt voor het wetsvoorstel steun van Labour.

Een grote stijger was er ook, in maker van elektrische auto’s Fisker. Die Amerikaanse start-up gaat samen met het Taiwanese elektronica-assemblagebedrijf Foxconn een auto ontwikkelen. Die moet in 2023 op de markt komen. Dat werd op de beurs beloond met een koerswinst van ongeveer 16 procent.