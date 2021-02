Yellen: rijke landen moeten arme landen aan vaccins helpen

Regeringen van rijkere landen moeten armere landen helpen toegang te krijgen tot vaccins om de coronapandemie te stoppen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen gezegd in een brief aan de leden van de G20, een groep rijke industrielanden.

Bij alle inspanningen om de wereldeconomie weer op de weg van herstel te krijgen, is het volgens de bewindsvrouw allereerst belangrijk dat het virus een halt wordt toegeroepen. “Een snel en echt wereldwijd vaccinatieprogramma is de sterkste stimulans die we de wereldeconomie kunnen geven”, benadrukt ze. ​

Volgens Yellen is het daarnaast belangrijk dat overheden doorgaan met de steunmaatregelen voor hun eigen economieën. Op die manier wordt een soort overbrugging geregeld om landen door de coronacrisis te helpen. Het vroegere hoofd van de Amerikaanse centrale bank waarschuwt dat landen hun steunbeleid niet te vroeg moeten stopzetten.