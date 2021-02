Beursgang WeWork stap dichterbij na regeling met oud-topman

De beursgang van verhuurder van kantoorruimte WeWork is weer een stap dichterbij. Voormalig topman Adam Neumann ging akkoord met een schikkingsvoorstel waarbij hij de helft van het uiteindelijke bedrag krijgt uitgekeerd. Daarmee komt een einde aan de voortslepende juridische strijd tussen investeerder SoftBank en Neumann.

SoftBank kwam een regeling overeen met Neumann en met twee bestuurders van WeWork, die de Japanse investeerder eerder hadden aangeklaagd. Volgens het trio had SoftBank eerder beloofd om 3 miljard dollar te investeren in WeWork als onderdeel van een reddingsplan voor het bedrijf. Maar toen bleek dat niet aan alle voorwaarden was voldaan ging er een streep door de overeenkomst.

WeWork stond tot voor kort te boek als een groeibriljant. Toen het bedrijf een beursgang najoeg kwamen investeerders er achter dat er het bedrijf geen duidelijk pad richting winstgevendheid had. Ook raakte Neumann in opspraak omdat hij onder meer zijn familie belangrijke posities gaf en met een eigen bedrijf vastgoed kocht dat hij daarna aan WeWork doorverkocht. Dit alles bracht WeWork op de rand van een faillissement.

In de nieuwe overeenkomst zal SoftBank 1,5 miljard dollar gebruiken om aandelen van Neumann, WeWork-werknemers en andere investeerders in handen te krijgen. Neumann zou daarbij tot 500 miljoen dollar aan aandelen kunnen verkopen, aldus ingewijden.

Voor een beursgang van WeWork was het van cruciaal belang om het geschil met Neumann te beslechten. Vermoedelijk wordt WeWork via een achterdeur naar de beurs gebracht. Dat gebeurt dan door een fusie met een zogeheten lege beurshuls. Maar ook een traditionele beursgang zou nog als optie op tafel liggen.

WeWork zou tussen de 8 miljard en 10 miljard dollar waard zijn. Dat is veel minder dan de waardering van 47 miljard dollar voordat het bedrijf gebukt ging onder de kritiek van investeerders vanwege de grote verliezen.

Neumann zal geen rol spelen in de leiding van WeWork. Ook zal hij geen zetel hebben in de raad van bestuur van het bedrijf, aldus ingewijden. Hij zou echter wel het grootste deel van zijn belang in het bedrijf behouden.