Zweedse economie verrast met krimp in slotkwartaal 2020

De Zweedse economie is in het vierde kwartaal van 2020 tegen de verwachting in gekrompen. Dat kwam vooral doordat de uitgaven van huishoudens scherp daalden. Ook een toename van de exportvraag kon een krimp niet voorkomen.

Het bruto binnenlands product daalde in het vierde kwartaal met 0,2 procent, meldde het statistiekbureau van Zweden. Bij een voorlopige raming werd nog een groei van 0,5 procent gemeld.

De trage vooruitgang in het vaccinatieprogramma en de opkomst van besmettelijker varianten van het coronavirus hebben de Zweedse regering gedwongen strengere beperkingen op te leggen. Voor het eerste kwartaal van dit jaar wordt ook een lichte economische krimp verwacht.

De cijfers van vrijdag wijzen er ook op dat Zweden te maken heeft met een zogenaamd K-vormig herstel. Daarbij presteert de industriƫle sector relatief goed, terwijl de dienstensector te lijden heeft onder de pandemie.