‘Brits overheidstekort niet zomaar opgelost’

De Britse regering gaat niet proberen om het begrotingstekort van de ene op de andere dag op te lossen. Dat heeft de Britse minister van Financiën Rishi Sunak gezegd in een interview met Sky News. Naar verwachting zal de begrotingsverklaring die hij komende woensdag presenteert nog meer grote leningen omvatten om de economie door de coronacrisis te loodsen.

Sunak zei ook dat het ook belangrijk is om “op termijn ook sterke overheidsfinanciën te hebben”. Daarmee lijkt de minister vooruit te lopen op toekomstige bezuinigingen en belastingverhogingen. De Britten hebben al ruim 300 miljard pond (346 miljard euro) uitgegeven aan maatregelen om de impact van de coronacrisis te verlichten.

De economie van het Verenigd Koninkrijk is vorig jaar met bijna 10 procent gekrompen als gevolg van de coronacrisis. Dat is de grootste krimp sinds 1709, toen Europa werd getroffen door een ijskoude en lange winter. De Britse economie werd in 2020 hard geraakt door lockdowns en de reisbeperkingen. De Britse centrale bank verwacht dat de economie in het eerste kwartaal weer veel last zal hebben van de strikte lockdownmaatregelen en de verstoringen door de brexit.

In het Verenigd Koninkrijk is nog steeds een strenge lockdown van kracht. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus, en in het bijzonder de gemuteerde Britse variant die besmettelijker lijkt, in te dammen. De lockdownmaatregelen zijn naar verwachting nog maanden van kracht maar worden waarschijnlijk stap voor stap afgebouwd. Sunak zei dat het idee om mensen vaccinpaspoorten te geven zodat ze naar evenementen kunnen gaan, een manier kan zijn om het land en de economie te helpen herstellen.