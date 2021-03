AEX veert op dankzij techbedrijven, PostNL klimt na sterke cijfers

De Amsterdamse AEX-index veerde maandag weer op na de recente koersverliezen. Vooral de zwaar afgestrafte aandelen in de technologie- en chipsector werden opgepikt. Ook de resultaten van post- en pakketbezorger PostNL, die in 2020 volop profiteerde van de coronacrisis, werden goed ontvangen. Daarnaast werd uitgekeken naar de cijfers over de bedrijvigheid in de industrie van de eurozone, die later op de dag bekend worden gemaakt.

PostNL dikte 7 procent aan bij de middelgrote bedrijven. Het postbedrijf bezorgde afgelopen jaar veel meer pakketjes doordat mensen vanwege de coronapandemie thuis moesten blijven en gingen internetshoppen. De onderneming boekte daardoor flink meer omzet en zag de winst ruimschoots verdubbelen. Ook voor 2021 rekent PostNL op een verdere groei. Het bedrijf keert daarnaast weer dividend uit.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,8 procent in het groen op 662,72 punten. Alle 25 AEX-bedrijven gingen vooruit. Vrijdag zakte de beursgraadmeter nog 2 procent. De MidKap won 1,5 procent tot 994,18 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,7 procent.

De markten verwerken daarnaast het nieuws dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden akkoord is met de 1900 miljard dollar aan extra noodsteun. Het voorstel gaat nu naar de Senaat. Ook werd positief gereageerd op de noodgoedkeuring die de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft gegeven voor het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen. De Europees toezichthouder EMA zal het vaccin, waarvan slechts één prik nodig is, naar verwachting op 11 maart goedkeuren.

Sterkste stijgers bij de hoofdbedrijven op het Damrak waren techinvesteerder Prosus en staalmaker ArcelorMittal, met winsten van rond 3 procent. Ook de chipbedrijven ASMI en ASML stonden in de kopgroep, met plussen tot 2,4 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway profiteerde van een koopadvies van Deutsche Bank en steeg 1,6 procent.

In Zürich won Logitech 4 procent. De Zwitserse maker van computermuizen, toetsenborden en webcams profiteert sterk van het vele thuiswerken door de coronapandemie en verhoogde zijn winstverwachting voor 2021. Danone klom 1,6 procent in Parijs. Het Franse voedingsconcern heeft onder druk van activistische aandeelhouders een verdere stap gezet richting de verkoop van zijn belang in het Chinese zuivelbedrijf Mengniu Dairy.

De euro was 1,2069 dollar waard, tegenover 1,2095 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,9 procent tot 62,68 dollar. Brentolie kostte ook 1,9 procent meer, op 65,66 dollar per vat.