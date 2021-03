China heeft nog ‘grote zorgen’ over veiligheid Boeing 737 MAX

Terwijl de Boeing 737 MAX in onder meer Europa en Noord-Amerika weer mag vliegen, staat het toestel in China nog aan de grond. Volgens de Chinese toezichthouder zijn er nog steeds grote zorgen over de veiligheid van het vliegtuig. Zodra die zorgen zijn weggenomen, zal China het toestel nog uitgebreid testen voordat het weer mag vliegen.

De 737 MAX stond sinds voorjaar 2019 wereldwijd aan de grond na twee vliegtuigongelukken binnen enkele maanden. In beide gevallen bleek een veiligheidssysteem de neus van het toestel herhaaldelijk naar beneden te duwen, ook als dat niet nodig was. Door de crashes in Indonesiƫ en Ethiopiƫ kwamen honderden mensen om het leven.

Na het tweede ongeval was China het eerste land dat alle 737 MAX-toestellen aan de ketting legde. China is een belangrijke markt voor Boeing, maar de orders uit het land droogden vrijwel op door het vliegverbod van de 737 MAX en de moeizame handelsrelaties tussen de Verenigde Staten en China. Recent gaf Boeing nog aan te verwachten dat de Chinese markt de belangrijkste groeimotor wordt voor de vliegtuigindustrie de komende twintig jaar. In die tijd kopen Chinese luchtvaartmaatschappijen naar verwachting zo’n 8600 nieuwe vliegtuigen, met een waarde van 1,4 biljoen dollar.