SoftBank en chipbedrijven helpen Nikkei herstellen

De aandelenbeurs in Tokio toonde maandag herstel, na de zware koersval op vrijdag. Vooral techinvesteerder SoftBank was in trek. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de beursgang van verhuurder van kantoorruimte WeWork, waarin SoftBank een groot belang heeft, weer een stap dichterbij is gekomen. Ook de chipbedrijven werden weer opgepikt dankzij het koersherstel in de Amerikaanse chipsector.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 2,4 procent hoger op 29.663,50 punten. Vrijdag raakte de Japanse hoofdindex nog 4 procent kwijt. Dat was het grootste dagverlies in bijna een jaar tijd. SoftBank, een zwaargewicht in de Nikkei, dikte ruim 5 procent aan. Het concern kwam een regeling overeen met voormalig topman Adam Neumann van WeWork, die de Japanse investeerder eerder had aangeklaagd. Voor een beursgang van WeWork was het van cruciaal belang om het geschil met Neumann te beslechten.

De Japanse chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest kregen er tot 4 procent bij, na de recente forse koersverliezen in de sector. Itochu steeg dik 3 procent. Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett, heeft een belang genomen van ruim 5 procent in het Japanse handelshuis.

In Shanghai noteerde de beursgraadmeter tussentijds 0,8 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 1,2 procent. Volgens marktonderzoekers Caixin en Markit nam de bedrijvigheid in de Chinese industrie in februari opnieuw toe. De groei nam wel af ten opzichte van januari en viel terug tot het niveau van vorig jaar mei. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek afgelopen weekend al dat het groeitempo van de industrie in februari is teruggevallen vanwege de vakantieperiode rond de viering van het Chinees Nieuwjaar. In Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag.