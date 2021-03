Paardenfokkers en -handelaren nog niet bezorgd om paardenvirus

Nederlandse paardenfokkers en -handelaren maken zich nog weinig zorgen over de grote uitbraak van het voor paarden zeer besmettelijke rhinopneumonie-virus in Spanje, zo komt naar voren uit een rondgang langs enkele bedrijven en een brancheorganisatie. Mogelijk helpen de strikte coronamaatregelen zelfs bij het buiten de deur houden van het paardenvirus.

“Spanje is nog ver weg”, zegt Wiebe Yde van de Lageweg van het Friese VDL Stud, een groot bedrijf in de Nederlandse paardenbranche. Volgens hem kan de paardenfok en -handel voorlopig gewoon doorgaan. Hij wijst erop dat de handel vanwege de coronapandemie al een tijdje online plaatsvindt. Dat laatste beaamt ook Mario Everse van Stal Everse uit Waddinxveen. Maar hij vindt het wel vervelend dat er even geen wedstrijden meer plaats kunnen vinden. “Je wilt je paarden toch kunnen etaleren.”

De klachten van het virus kunnen variƫren van milde verkoudheidsklachten tot ernstige neurologische verschijnselen. Daaraan kunnen paarden ook overlijden. Everse hoopt dat er straks niet een algeheel reisverbod ingevoerd wordt voor paarden. Maar ook in dat geval zou de handel niet stil hoeven te liggen. Want dan kan hij altijd nog de afspraak maken met kopers, dan hun nieuwe paarden zolang het reisverbod geldt nog bij hem in de stal blijven staan.

Nederland staat bekend als een belangrijk paardenland. Volgens voorzitter Ton Lautenschutz van de Bond van Hengstenhouders (BvHH) telt ons land ongeveer een half miljoen paarden en honderdduizenden paardeneigenaren. Ook zijn er honderden bedrijven actief op dit vlak. Uitgaande van gegevens op de website van de Sectorraad Paarden ging er enkele jaren terug zeker 1,5 miljard euro om in de Nederlandse paardenwereld.

Hoewel de economische impact van het paardenvirus voorlopig beperkt lijkt, wordt de internationale paardensport wel hard geraakt. Omdat er op een concours in Valencia een grote uitbraak heeft plaatsgevonden, heeft paardensportfederatie FEI vrijwel alle internationale wedstrijden in Europa tot 28 maart geschrapt. Wat ook meespeelt is dat er vanwege de coronapandemie al langer nauwelijks meer wedstrijden zijn. Paarden hebben echter beweging nodig om in goede conditie te blijven. Daarom was de top van de internationale paardensport afgelopen dagen juist naar Spanje afgereisd.

Lautenschutz, die tevens dierenarts is, stelt dat het rhinopneumonie-virus in de paardenwereld niet nieuw is. Het gebeurt jaarlijks dat er besmettingen plaatsvinden. Maar het blijft tot nu toe altijd bij enkele gevallen, zegt hij. Volgens de branchevoorman is het belangrijk dat de paarden die onlangs in Spanje zijn geweest een tijdje apart gehouden worden van andere paarden. En het is verstandig om paarden nu sowieso wat meer op afstand te houden van elkaar. “Net als mensen vanwege het coronavirus afstand moeten houden”, legt hij uit. “Dat er nu weinig wedstrijden plaatsvinden en er strenge coronaregels gelden voor bijvoorbeeld maneges, zou daarom ook gunstig kunnen uitpakken”, aldus Lautenschutz.