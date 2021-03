‘Steeds meer huizenkopers bieden boven vraagprijs’

Steeds meer huizenkopers zijn bereid boven de vraagprijs te bieden om een nieuw huis te kunnen bemachtigen. Dit meldt Makelaarsland, naar eigen zeggen de grootste NVM-makelaar van Nederland. In de eerste twee maanden van het jaar heeft 62 procent van de huizenkopers boven de vraagprijs geboden, komt naar voren uit cijfers van het bedrijf. Vorig jaar nam het aantal biedingen boven de vraagprijs al toe van 38 procent naar de helft.

Directeur van Makelaarsland Gijs van Wijgerden is voorzichtig met het trekken van conclusies, maar stelt wel dat afkoeling niet aan de orde is. “Het zal in de loop van het jaar blijken of overbieden in zoveel gevallen aan de orde blijft, maar voorlopig geven januari en februari geen enkele indicatie dat dit afneemt.”

Vooral bij woningen in het middensegment van de markt wordt volgens Makelaarsland veelvuldig overboden. In het prijssegment van woningen tussen de 200.000 en 300.000 euro betreft maar liefst 75 procent van de biedingen een bod boven de vraagprijs. In 2017 gebeurde dat nog maar bij 22 procent van de biedingen.

De huizenprijzen in Nederland zitten al een tijdje flink in de lift. Dat komt omdat het aanbod aan te koop staande huizen flink is geslonken, terwijl er nog wel veel mensen willen verhuizen. Ook zijn de hypotheekrentes nog altijd erg laag. Daardoor bieden kopers flink tegen elkaar op en hebben starters grote moeite om nog een huis te bemachtigen. Kenners waarschuwen al langer dat er veel meer huizen bijgebouwd moeten worden om het woningtekort aan te pakken.