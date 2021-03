Albert Heijn opent eerste onbemande supermarktjes in kantoren

Albert Heijn opent donderdag de eerste onbemande versie van een AH to go in een kantoorpand. Volgens de supermarktketen heeft koffieautomatenbedrijf Pelican Rouge in Dordrecht de primeur. Dit jaar staan minimaal honderd locaties op de planning in Nederland. In België worden er zeker 25 geopend.

Albert Heijn maakte eind vorig jaar al bekend minisupermarktjes te willen openen in kantoorpanden. Daarvoor werkt het bedrijf samen met Selecta, het Zwitserse bedrijf achter de onbemande minisupermarkt Foodie’s. Ongeveer twintig daarvan hadden al een soortgelijke bestemming als Foodie’s, die worden omgebouwd. De andere locaties zijn nieuw.

In de onbemande supermarkten kunnen werknemers producten van Albert Heijn to go vinden en met zelfscankassa’s afrekenen. De samenwerking speelt in op de veranderingen op de werkvloer, waarbij werknemers minder vaak en op wisselende tijden op kantoor aanwezig zijn en behoefte hebben aan gevarieerd en gezond eten, zeggen Albert Heijn en Selecta.