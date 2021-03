‘Apple schuldig aan concurrentievervalsing bij muziekdiensten’

De Europese Commissie gaat Apple formeel beschuldigen van concurrentievervalsing bij muziekstreamingdiensten, meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Apple zou concurrerende muziekstreamingdiensten in de App Store niet de mogelijkheid bieden om gebruikers te informeren dat zij buiten de App Store om goedkoper hun abonnement kunnen afsluiten. In de App Store moeten de diensten namelijk een percentage van alle verkopen aan Apple afdragen.

De Europese Commissie wil Apple ervan beschuldigen dat het bedrijf beperkingen instelt op andere muziekstreamingdiensten, maar niet op de eigen dienst. Daarmee duwt het rivalen in een nadelige positie. Dit is de eerste keer dat de Europese Commissie een dergelijke stap zet tegen het techbedrijf. Hierdoor zullen de verhoudingen aangescherpt worden tussen Brussel en de techgigant. De EU is momenteel bezig met een hervorming van de Europese internetregulering.

Ook de Britse mededingingswaakhond CMA gaat onderzoeken of Apple zijn dominante marktpositie misbruikt met de App Store. De App Store is de enige manier waarop ontwikkelaars hun apps kunnen aanbieden aan gebruikers van iPhones en iPads. Ontwikkelaars moeten tot 30 procent van hun inkomsten afdragen aan het Amerikaanse bedrijf.

In meerdere landen wordt onderzoek naar Apple gedaan vanwege mogelijk machtsmisbruik bij zijn appstore. In Nederland zou de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn onderzoek al bijna hebben afgerond.

Diverse bedrijven waaronder muziekstreamingdienst Spotify en Epic Games, de maker van het schietspel Fortnite, hebben de afgelopen jaren ook geklaagd bij toezichthouders om dezelfde redenen.