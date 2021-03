Exporteurs somber over impact crisis op omzetontwikkeling

De Nederlandse export blijft last houden van de coronacrisis en de lockdown. Volgens de maandelijkse Corona Monitor van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius rekent bijna de helft van de ondervraagde bedrijven op een stevige omzetdaling dit jaar. Gemiddeld denken de exporteurs het daarbij met krap een vijfde aan minder inkomsten te moeten doen. Circa 14 procent van de exporteurs denkt dat de negatieve impact van de crisis ook volgend jaar voelbaar zal zijn.

Bart Jan Koopman, directeur bij evofenedex wijst op de verschillen in sectoren. “De situatie blijft zorgelijk voor bijvoorbeeld bedrijven in de metaal en chemiesector en desastreus voor de reis, beurs- en evenementensector. Bedrijven in voeding, land- en tuinbouw doen het juist relatief wat beter”, zegt hij.

Verder komen bij de organisatie geluiden binnen van problemen met verplichte coronatesten voor chauffeurs die voor oponthoud zorgen aan de grens tussen Oostenrijk en Duitsland en van en naar het Verenigd Koninkrijk. Bij de zeevracht zitten de hoge tarieven de exporteurs dwars. Daarnaast ontbreekt het vaak aan voldoende containers op de juiste plekken.

Koopman hoopt ook na de verkiezingen op steun voor de exporteurs. “De rekening van de vele steunpakketten zal uiteindelijk weer verdiend moeten worden en juist het exporterend bedrijfsleven kan daar een enorme bijdrage aan leveren.”

Evofenedex ziet ook lichtpuntjes. Ongeveer één op de acht ondernemers verwacht wel te profiteren van de coronacrisis. Daarbij wordt gemiddeld op een groei van de omzet met 12 procent gerekend. Verder zien ruim twee keer zoveel bedrijven verbeteringen in hun logistieke stromen in vergelijking met een maand eerder. Verder valt het de organisatie op dat bedrijven hun leveringsketens inkorten en veel van hun benodigdheden dichter bij huis halen.