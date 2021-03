VS en VK schorten extra importheffingen op elkaars producten op

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben de extra importheffingen op elkaars producten voor zeker vier maanden opgeschort. In de tussentijd wordt onderhandeld over een definitieve regeling, laat de Britse regering weten. Londen zegde in januari al eenzijdig extra tarieven op voor sommige Amerikaanse producten om de handelsspanningen te verminderen.

Dit gaat om een al zeventien jaar durend conflict tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over staatssteun aan hun luchtvaartsector. Washington beschuldigde Europese landen ervan Airbus stiekem te hebben ondersteund met gunstige leningen. De EU vindt op haar beurt dat Boeing werd geholpen met voordelige belastingregels. In een reactie op het geschil werden over en weer extra handelstarieven ingesteld. Die kregen weer de goedkeuring van Wereldhandelsorganisatie WTO.

Er werden ook extra heffingen ingesteld op Britse producten, maar het land is inmiddels geen lid meer van de Europese Unie. Nu de brexit een feit is kan Londen een eigen handelsbeleid voeren.

Vorige maand werd bekend dat de regering van de Amerikaanse president Joe Biden het beleid rond importheffingen op producten uit de Europese Unie gaat herzien. Verschillende lidstaten in de EU willen met de komst van Biden de banden met de VS aanhalen. Daarmee moet ook een einde worden gemaakt aan de problemen door de heffingen die de vorige president Donald Trump instelde.