Goed 2020 voor fabrikant fietsenmerken Batavus en Sparta

Fietsenfabrikant Accell, moederbedrijf van merken als Batavus en Sparta, heeft in het coronajaar 2020 goede zaken gedaan met de verkoop van elektrische fietsen, bakfietsen van bijvoorbeeld Babboe en fietsonderdelen. De jaaromzet steeg met 17 procent tot 1,3 miljard euro.

In de eerste helft van 2020 had Accell nog last van de lockdownmaatregelen, waardoor veel fietsenwinkels gesloten waren, maar in de tweede helft ging de verkoop sterk omhoog. Mede omdat mensen veel meer in eigen land op vakantie gingen, werden vaker fietsen aangeschaft voor tochtjes in de buitenlucht. Maar ook werden fietsen gekocht als alternatief voor het openbaar vervoer in coronatijd.

Daarbij waren e-bikes en bakfietsen dus erg populair met verkoopplussen van respectievelijk 15 en 43 procent. Traditionele fietsen werden daarentegen 10 procent minder verkocht. De verkoop van fietsonderdelen nam met 36 procent toe. Accell zegt dat met name in de Benelux, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Scandinaviƫ de verkopen goed liepen. De brutowinst klom naar 74,7 miljoen euro van 60 miljoen euro in 2019.

“Zodra fietsenwinkels in heel Europa weer openden na de eerste lockdowns zagen we een zeer sterk herstel en aanhoudend hoge vraag in de tweede helft van het jaar”, zegt topman Ton Anbeek van Accell in een toelichting.

Anbeek stelt dat de vooruitzichten voor Accell positief zijn omdat steeds meer bedrijven, overheden en consumenten de fiets omarmen als vervoersmiddel voor een gezonde levensstijl en een schoon klimaat. De Green Deal van de Europese Commissie heeft de fiets als vervoersmiddel interessanter gemaakt in onder meer steden, zei Accell eerder al.