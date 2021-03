Oud-staatssecretaris Albayrak ambassadeur voor meer diversiteit

Oud-staatssecretaris Nebahat Albayrak wordt ambassadeur voor meer diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Ook onder meer FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha, hoogleraar diversiteit en integratie Halleh Gorashi en topman Eelco Hoekstra van Vopak maken zich hard voor de doelstelling van SER Topvrouwen, het onderdeel van de Sociaal-Economische Raad (SER) dat het bedrijfsleven wil ondersteunen om diverser te worden.

SER Topvrouwen, de nieuwe naam van Stichting Topvrouwen die zich al jaren inzet voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven, gaat zijn activiteiten ook uitbreiden. Een bestaande databank met de namen en profielen van 2500 vrouwen die geschikt zijn voor een bestuursfunctie of commissariaat wordt uitgebreid met multicultureel talent en talent voor in de subtop van het bedrijfsleven. Als daar meer vrouwen werkzaam zijn, zullen ze ook vaker doorstromen naar de top, is de gedachte.

Een wetsvoorstel voor een verplicht ingroeiquotum voor het aantal vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven werd vorige maand door de Tweede Kamer aangenomen. De SER gaat in de gaten houden of dat lukt en bedrijven ondersteunen. SER-voorzitter Mariëtte Hamer laat weten “bijzonder verheugd” te zijn dat haar organisatie doorgaat “met het beter zichtbaar maken van het vele talent onder vrouwen”. “En vooral dat we Nederlandse bedrijven nog beter kunnen gaan ondersteunen met het realiseren van hun diversiteitsplannen.”

In het kader van Internationale Vrouwendag aanstaande maandag benoemt SER Topvrouwen acht ambassadeurs. Behalve de eerder genoemde namen zijn dat ook bestuursvoorzitter Marguerite Soeteman-Reijnen van verzekeraar en adviseur Aon, commissaris bij onder meer Rabobank en Fugro Petri Hofsté, oud-Unilever-bestuurder Kees Tielenius Kruythoff en Rabobank-directielid Janine Vos.