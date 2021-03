Ex rijkste man ter wereld hertrouwt met leraar

MacKenzie Scott, de ex van Amazon-baas en rijkste man ter wereld Jeff Bezos, is hertrouwd met een natuur- en scheikundeleraar. Scott is een van de rijkste vrouwen ter wereld. Op de rijkenlijstjes van tijdschrift Forbes en persbureau Bloomberg staat ze momenteel op plek 22, met een geschat vermogen van rond de 53 miljard dollar.

Scott was jarenlang met Bezos getrouwd, in gemeenschap van goederen. Na de scheiding kreeg ze onder meer een belang van 4 procent in webwinkelconcern Amazon mee. Eerder heeft Scott aangegeven een groot deel van de vele miljarden die zij heeft overgehouden aan haar huwelijk met Bezos weg te willen geven aan goede doelen. Zo heeft ze vorig jaar vanwege de coronacrisis ruim 4 miljard dollar geschonken aan voedselbanken en noodhulp.

De waarde van haar belang in Amazon steeg in die tijd fors, omdat de aandelenkoers van het bedrijf profiteerde van de populariteit van webwinkelen door de coronacrisis.

Het is niet bekend of het huwelijk met haar nieuwe echtgenoot Dan Jewett onder huwelijkse voorwaarden is. Haar nieuwe echtgenoot steunt Scotts filantropische beloften, zo geeft hij aan. Hij noemt haar “de vriendelijkste en meest attente persoon die ik ken”. Jewett gaf volgens Amerikaanse media les aan de school van de kinderen van Scott en Bezos. Bezos noemt de nieuwe echtgenoot van zijn ex “een geweldige man” en is blij voor hen, schrijft hij in een verklaring.