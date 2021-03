Shell in kopgroep licht hogere AEX na opmars olieprijs

Het aandeel Shell behoorde maandag tot de kopgroep in licht hogere AEX-index. De olie- en gasproducent profiteerde van de aanhoudende opmars van de olieprijzen. De stemming op de Europese aandelenbeurzen was eveneens positief. Beleggers trokken zich op aan het sterke herstel van Wall Street op vrijdag. Daarnaast zorgden de goedkeuring van het omvangrijke Amerikaanse coronasteunpakket en zeer sterke groei van de Chinese export voor optimisme over het economische herstel.

Shell klom 1,9 procent. Een vat Brentolie steeg 1,3 procent in prijs en kostte voor het eerst sinds mei 2019 meer dan de 70 dollar. De prijsstijging volgde na een droneaanval op Saudische olie-installaties door Houthi-rebellen uit Jemen. Ook stuwt het optimisme over de economie en de productiebeperkingen door oliekartel OPEC de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 66,88 dollar.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 655,82 punten. De MidKap klom 1 procent tot 977,23 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,4 procent. De DAX in Frankfurt won 0,6 procent, ondanks een onverwachte daling van de Duitse industriële productie in januari.

In Washington stemde de Amerikaanse Senaat zaterdag in met het steunpakket van 1900 miljard dollar van president Joe Biden. De miljarden zijn onder meer bedoeld voor vaccins en financiële noodhulp aan werklozen, bedrijven en lokale overheden. Het plan gaat nu terug naar het Huis van Afgevaardigden, dat dinsdag stemt over het pakket. In het Huis hebben de Democraten van Biden een krappe meerderheid.

Techinvesteerder Prosus was de grootste daler in de AEX met een min van 2,6 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop met een plus van 4 procent. Heineken won 0,5 procent. De bierbrouwer wil Harold van den Broek benoemen tot opvolger van financieel directeur Laurence Debroux. Van den Broek is momenteel werkzaam als directeur bij de hygiëne-divisie van het Britse Reckitt-Benckiser.

In de MidKap stonden baggeraar Boskalis en bodemonderzoeker Fugro, die veel oliebedrijven als klant hebben, bovenaan met winsten tot 4,8 procent. Flow Traders daalde 0,2 procent. Het coronajaar 2020 is voor de flitshandelaar uitgemond in een bonusfeest, zo blijkt volgens de Volkskrant uit het jaarverslag. De twee topbestuurders van het bedrijf, dat flink profiteerde van de onrust op de financiële markten, krijgen ieder een bonus van 7,7 miljoen euro.

De euro was 1,1891 dollar waard, tegenover 1,1911 dollar op vrijdag.