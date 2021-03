Coronacrisis drukt fitnessketen Basic-Fit diep in rode cijfers

Uitbater van fitnessclubs Basic-Fit heeft vorig jaar door gedwongen sluitingen tijden de coronalockdowns meer dan 125 miljoen euro verlies geleden. In het voorjaar moesten veel fitnessclubs al tijdelijk dicht en in de tweede helft van het jaar konden de vestigingen van de Nederlandse onderneming in veel landen weer lange tijd niet open.

Aan het eind van het jaar waren uiteindelijk 851 van de 905 fitnessclubs gesloten, zegt topman René Moos. Volgens hem ontpopte 2020 zich zo tot het zwaarste jaar in de geschiedenis van Basic-Fit en de fitnessbranche in brede zin. Spanje was het enige land waar Basic-Fit tijdens de nieuwe virusgolf in het najaar geen vestigingen hoefde te sluiten.

De onderneming was 2020 naar eigen zeggen wel sterk begonnen. Voor de uitbraak van het coronavirus werd zelfs een record aan nieuwe clubs geopend. “Dit duurde tot half maart”, aldus Moos. Na de sluitingen in het voorjaar volgden wel heropeningen in de zomer. Toen kwamen er veel mensen sporten, totdat er weer filialen dicht moesten.

Over de gehele linie zakte de jaaromzet met bijna 27 procent terug tot 377 miljoen euro. Waar de onderneming rode cijfers schreef, ging een jaar eerder nog een jaarwinst van 11 miljoen euro in de boeken. Dat de resultaten niet nog slechter uitpakten, is onder meer te danken aan de coronasteunregelingen van overheden waarvan het bedrijf gebruik kon maken.

Toch blijft Basic-Fit positief vooruitkijken. ​De vooruitzichten zijn misschien zelfs beter geworden, denkt Moos. Hij voorziet dat veel mensen zodra de pandemie voorbij is juist meer aandacht zullen besteden aan hun gezondheid en fit zijn in het algemeen. Daardoor zouden mogelijk meer mensen een abonnement willen nemen op een fitnessclub.