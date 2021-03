Stembussen voorzittersverkiezing FNV gesloten

Leden van vakbond FNV hebben gekozen voor een nieuwe voorzitter. De stembussen zijn inmiddels gesloten. Woensdag wordt bekend of Kitty Jong of Tuur Elzinga de grootse vakbond van Nederland gaat leiden en daarmee de opvolger wordt van Han Busker.

Ongeveer een miljoen leden van FNV en aangesloten vakbonden konden de afgelopen weken een stem uitbrengen. Zij kregen allemaal een persoonlijke code via de post of e-mail toegestuurd. Aan het begin van de week hadden al bijna 120.000 leden hun stem uitgebracht. Het precieze aantal stemmers wordt eveneens woensdag bekendgemaakt.

Bij de vorige verkiezingen stemde uiteindelijk zo’n 10 procent van de leden. Toen was er met Busker ook maar één kandidaat en konden leden alleen aangeven of ze voor of tegen waren. Busker was vier jaar voorzitter van de FNV. Hij had bij zijn aanstelling al aangegeven dat hij de bond één periode wilde leiden.