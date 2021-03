Tesla en andere techfondsen sterk omhoog op Wall Street

Het aandeel Tesla was dinsdag een uitblinker op Wall Street, terwijl ook andere grote technologiebedrijven zoals Amazon en Apple stevige koerswinsten lieten zien. Beleggers op de beurzen in New York stortten zich weer op de techsector op zoek naar koopjes na de flinke uitverkoop van technologiefondsen van de afgelopen tijd.

Tesla straalde met een koerssprong van bijna 20 procent, de sterkste dagelijkse stijging in ongeveer een jaar. De maker van elektrische auto’s moest de laatste tijd nog gestaag terrein prijsgeven op de beurs door zorgen over de hoge waardering van het bedrijf van Elon Musk.

Amazon, Apple, Google-moeder Alphabet en Facebook klommen tot meer dan 4 procent. Ook chipconcerns Intel, Qualcomm, Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD) kenden een uitstekende handelsdag met plussen tot 8 procent. DocuSign, waarmee elektronische handtekeningen kunnen worden gezet, werd bijna 11 procent hoger gezet.

De Nasdaq eindigde 4 procent hoger op 12.794,49 punten, nadat die maandag nog fors onderuit ging. De Dow-Jonesindex steeg licht tot 31.832,74 punten en de brede S&P 500 won 1,4 procent tot 3875,44 punten.

Verder verwerkten beleggers op Wall Street het nieuws dat het Huis van Afgevaardigden woensdag gaat stemmen over het coronasteunpakket van 1900 miljard dollar van president Joe Biden. Het voorstel was eerder al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd, maar omdat de Senaat een aantal aanpassingen deed aan het plan, moet het lagerhuis nogmaals over het steunpakket stemmen.

Boeing was eveneens een winnaar met een plus van 3 procent. Het bedrijf heeft eindelijk weer een positieve orderontvangst. De vliegtuigbouwer meldde dat het in februari 82 nieuwe bestellingen kreeg. Het is voor het eerst sinds november 2019 dat het aantal nieuwe bestellingen voor verkeersvliegtuigen de annuleringen overstijgt.

Gamewinkelketen GameStop won nog eens 28 procent, na een waardestijging van ruim 40 procent op maandag. Die dag maakte het bedrijf, dat eerder dit jaar omhoog ging dankzij acties van forumleden van Reddit, bekend een nieuw strategisch team te hebben aangesteld voor zijn transformatie.

De maker van vleesvervanger Beyond Meat kreeg er ruim 3 procent bij na bekendmaking dat het zijn samenwerking met Walmart verder uitbreidt. Daardoor komen meer producten van Beyond Meat in de schappen van de grootste supermarkt van de Verenigde Staten te liggen.

De euro was 1,1902 dollar waard, tegenover 1,1885 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent tot 63,79 dollar. De prijs van een vat Brentolie daalde 1,3 procent tot 67,23 dollar.