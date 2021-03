Biden loodst steunpakket van 1900 miljard dollar door Congres

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn eerste aansprekende overwinning in het Congres te pakken. Het Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in meerderheid voor het crisissteunpakket ter waarde van 1900 miljard dollar nadat eerder al de Senaat akkoord ging met het plan. Daarmee rest Biden alleen nog de taak zijn handtekening te zetten onder de wet. Dat gebeurt vrijdag.

De miljarden zijn bedoeld voor het bekostigen van vaccins en medische hulpmiddelen, en ook voor financiƫle noodhulp aan gedupeerden die hun baan zijn kwijtgeraakt, aan bedrijven en aan lokale overheden. Biden moet voor 14 maart zijn handtekening hebben gezet. Op die datum loopt de huidige werkloosheidsregeling af.

De eerste steuncheques van 1400 dollar zullen naar verwachting nog deze maand beschikbaar komen. Volgens de Democraten zal de tijdelijke uitbreiding van het belastingkrediet voor kinderen met bijna 110 miljard dollar helpen om de armoede onder kinderen te halveren. Belastingkwijtschelding voor werklozen en verlichting van de studieschuld zal nog eens miljoenen anderen helpen.

Het voorstel was eerder al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd, maar omdat de Senaat een aantal aanpassingen deed aan het plan, moest het lagerhuis nogmaals over het crisissteunpakket stemmen. Zo werd onder andere een onderdeel over verhoging van het minimumloon tot 15 dollar per uur weggestemd.

Vanwege de ophanden zijnde noodsteun waren verschillende economen eerder al positiever over de groei van de Amerikaanse economie dit jaar. De steuncheques van 1400 dollar gelden niet voor de rijkste Amerikanen. Naarmate meer wordt verdiend, neemt het steunbedrag af. Amerikanen die 80.000 dollar of meer per jaar verdienen hebben geen recht op extra financiƫle steun.