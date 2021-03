‘Arbeidsmarkt trekt aan, personeelstekort in zorg wat minder’

De vraag naar personeel in de zorg lijkt wat af te vlakken. Volgens data van vacaturesite Indeed worden nog altijd veel vacatures geplaatst voor verzorgers in de individuele gezondheidszorg en verpleegkundigen, maar was er in februari wel sprake van een daling ten opzichte van een maand eerder. Verder concludeert Indeed dat de Nederlandse arbeidsmarkt in zijn geheel blijft herstellen.

Het is voor het eerst in maanden dat de vraag naar zorgpersoneel daalt, aldus de vacaturesite. Maar daarmee is het personeelstekort in bijvoorbeeld ziekenhuizen of op andere zorglocaties niet opgelost. “De verpleegkunde stond de afgelopen maanden met stip op nummer één qua stijging van de vacaturetrend”, zegt Arjan Vissers van Indeed. “Dit is inmiddels niet meer het geval, al ligt het niveau wel 23 procent boven het niveau van een jaar geleden.”

Verder merkt Indeed in de cijfers dat het uitvoeren van contactberoepen weer mogelijk is. Zo is de vraag naar kappers met 30 procent gestegen, waarmee het de hardste stijger was. Op jaarbasis ligt de beauty- en wellness-sector nog wel 45 procent achter als het gaat om geplaatste vacatures. Ook de vraag naar personeel in de bouwsector zet verder door.

In de horeca en de reissector is het volgens de site nog altijd zorgelijk, aldus Vissers. “Er wordt zachtjes gesproken over mogelijke versoepelingen voor de horeca aan het einde van de maand. En met de zomermaanden in aantocht en het perspectief dat door de vaccins geboden wordt, hopen wij dat ook de cijfers voor de sector verder significant zullen herstellen.”

