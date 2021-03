‘Duurzame producten zijn niet per se brandveilig’

Duurzame producten zoals zonnepanelen, accu’s van e-bikes en laadpalen in parkeergarages zijn niet per se brandveilig. Daarvoor waarschuwen het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland. Volgens de twee partijen brengt de energietransitie nieuwe risico’s met zich mee, zoals de kans op het in brand vliegen van bijvoorbeeld een fietsaccu. Daarvoor moet de overheid duidelijkere regels maken, vinden ze.

“In de dagelijkse praktijk zien wij namelijk een wildgroei aan nieuwe producten, aanbieders en installateurs ontstaan, terwijl de regelgeving en normering vaak nog ontbreken”, schrijven de twee organisaties in een document, waarin ze waarschuwen voor deze ontwikkelingen.

Geeke Feiter, directeur van het Verbond voor Verzekeraars, zegt dat regels kunnen helpen bedrijven op een verantwoorde manier zonnepanelen en energieopslagsystemen te laten installeren in en op gebouwen. “Als ze weten welke preventieve voorzieningen en maatregelen daarbij horen, is er geen discussie meer over wat wel veilig is en wat niet”, zegt Feiter.

Ook in het Bouwbesluit moeten aanpassingen komen met het oog op brandveiligheid, vinden de organisaties. De regels voor het bouwen van woningen houden namelijk te weinig rekening met zelfstandig wonende ouderen in seniorenappartementen. Nu nog is vluchtveiligheid het uitgangspunt, maar dat moet brandveiligheid worden, aldus de partijen. Het aantal ouderen zal de komende jaren toenemen, zegt het Verbond, maar de veiligheid van hun woonomgeving niet. “Zij hebben bij brand meer tijd nodig om hun woning te ontvluchten”, zegt Feiter.