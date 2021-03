‘Kabinet kijkt naar verdere verruiming van de coronasteun’

Het kabinet is serieus aan het kijken naar een verdere verruiming van de coronasteun, vanwege de langere lockdown en omdat de reserves van ondernemers uitgeput raken. Dat maken ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland op uit hun overleggen met het kabinet.

Op aandringen van de bedrijvenlobby bekijkt het kabinet onder meer of de vergoeding voor de steunregeling TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) van ondernemers ruimer kan komende periode, zeggen de organisaties. Woensdag deed de Tweede Kamer ook zo’n oproep. Verder zou bijvoorbeeld worden gekeken hoe grotere winkelketens beter geholpen kunnen worden.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland kijkt het kabinet ook naar mogelijkheden om de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor zelfstandigen te verruimen nu deze groep het ook steeds zwaarder heeft. En er is met de overheid gesproken over maatregelen om het herstel van de economie te bevorderen en de schuldenproblematiek in het midden- en kleinbedrijf (mkb) op te lossen. “Dit kan bijvoorbeeld door verlenging van de aflossingstermijn van uitgestelde belastingen en door ondernemers te helpen met het stutten van het eigen vermogen nu dat is opgedroogd”, aldus de ondernemers.