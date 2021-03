Kledingketen H&M opent zijn deuren weer voor klanten. De van huis uit Zweedse kledingketen biedt per vrijdag shoppen op afspraak aan.

H&M gaf eerder al te kennen dat klanten “enorm graag” de winkels weer willen bezoeken. Via de webshop was bestellen al wel mogelijk, maar het winkelen op afspraak, zoals begin deze maand werd toegestaan, was nog in ontwikkeling.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waren niet-essentiƫle winkels sinds half december op slot.