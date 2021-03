Onvrede bij Britse bedrijven over eenzijdige brexitbarrière

Britse exporteurs reageren ontsteld op de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om nieuwe douaneregels voor de invoer uit de Europese Unie uit te stellen. Aan Europese zijde gelden de extra controles namelijk al wel voor goederen uit het Verenigd Koninkrijk, waardoor ze van oneerlijke concurrentie spreken.

“Ik reageer met absolute ontzetting”, zegt Steve Howell, die met zijn bedrijf Foodlynx Britse ham en worstjes verkoopt aan hotels en resorts in de EU. “Ik kan niet geloven dat ze zo stom zijn om de Britse export de nek om te draaien, terwijl ze de EU ruim baan geven.”

Aanvankelijk zou de Britse douane vanaf april om meer papierwerk vragen bij de import van voedingswaren als melk en vlees uit de Europese Unie wegens de brexit. Vanaf juli zouden ladingen ook fysiek moeten worden geïnspecteerd.

Deze week kondigde de Britse minister voor brexitzaken Michael Gove aan deze extra controles met zes maanden uit te stellen. Zo wil hij bedrijven de mogelijkheid geven te herstellen van de coronacrisis. De regering van Boris Johnson vreesde ook dat barrières aan de grens juist op het moment van de versoepeling van lockdowns voor tekorten zullen zorgen.

Binnen het Britse bedrijfsleven nemen de zorgen toe. Zo waarschuwde Richard Burnett, het hoofd van de Britse branchevereniging voor wegtransport, dat Britten hun onderhandelingspositie verzwakken bij pogingen om de EU tot soepelere grenscontroles te bewegen.

De Britse federatie voor vervoer van gekoelde voedingswaren stelt dat de huidige situatie een “doorlopende oneerlijkheid” creëert tussen bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk en EU-lidstaten. “Het is niet duidelijk hoe deze actie de EU aanzet tot gesprekken over het wegnemen van barrières.”

Uit een enquête van de Britse lobbygroep voor de maakindustrie MakeUK kwam naar voren dat driekwart van de ondernemingen in die sector met vertragingen aan de grens met EU-lidstaten kampt. De helft van de 213 ondervraagde bedrijven had daardoor hogere kosten.

In januari, toen de overgangsfase na de brexit was afgelopen, kelderde de Britse uitvoer naar de EU met 40,6 procent ten opzichte van december. De import uit de EU zakte met 28,8 procent, maakte het Britse nationale statistiekbureau bekend.

Voormalig brexitonderhandelaar David Frost, die nu regeringslid is, haastte zich om via Twitter deze cijfers te nuanceren. Ze kunnen een vertekend beeld geven, zo stelde hij, omdat in het najaar van 2020 aan weerszijden van het Kanaal al grote voorraden waren aangelegd voor het geval van een no-dealbrexit.