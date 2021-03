Vijfde generatie Ford-familie treedt toe tot bestuur automaker

Automaker Ford wil Alexandra Ford Engels en Henry Ford III toevoegen aan het bestuur van de onderneming. De achter-achterkleinkinderen van oprichter Henry Ford zouden daarmee de controle voortzetten van de familie over de industriële dynastie die Ford 118 jaar geleden oprichtte.

De 33-jarige Ford Engels werkt momenteel bij de divisie bedrijfsstrategie en zit ook in het bestuur van automaker en autotechnologiebedrijf Rivian, waar Ford een aanzienlijk belang in heeft. Zij is de dochter van de 63-jarige uitvoerend voorzitter Bill Ford. Ford III is de zoon van Edsel Ford II. De 72-jarige directeur gaat met pensioen na 33 jaar bij het bedrijf te hebben gewerkt.

De promotie van de Ford-telgen betekent dat de vijfde generatie van de familie in de top van het bedrijf komt te staan. Dat komt op het moment dat de auto-industrie voor radicale veranderingen staat met de overgang naar elektrisch en autonoom rijden. Daarbij voelen de oude merken duidelijk de concurrentie van opkomende merken als Tesla.

Bij de Amerikaanse automaker heeft vrijwel altijd een Ford-telg in het bestuur gezeten. Volgens critici is het bedrijf door de familie-opvolging te veel op zichzelf komen te staan en wordt er te veel naar het verleden gekeken. Voorstanders van de familieband menen dat het bedrijf daardoor altijd stabiel is gebleven. In 2009 zou dit er mede voor hebben gezorgd dat Ford niet failliet ging, waar andere automakers uit Detroit wel ten onder gingen.

Ford maakte onlangs plannen bekend om de komende jaren 29 miljard dollar in de ontwikkeling en productie van elektrische en zelfrijdende auto’s te steken. De dagelijkse leiding bij de automaker is in handen van Jim Farley, maar de familie Ford heeft via een speciale aandelenregeling 40 procent van het stemrecht bij de automaker in handen.

Volgens sommige investeerders zorgen aandelen met superstemrecht ervoor dat de waarde van de onderneming wordt gedrukt. Daarbij zouden de familieleden ten onrechte te veel controle over het bedrijf hebben. De voordracht van de Ford Engels en Ford III moet in mei door de aandeelhouders worden bekrachtigd.