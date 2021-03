Hogere rente kan doorwerken op hypotheekmarkt en pensioenen

De stijgende rentes op de financiële markten kunnen gaan doorwerken op de hypotheekrente en de pensioenen. De rente op met name Amerikaanse staatsleningen is al enige tijd aan het oplopen door de verwachting dat het omvangrijke coronasteunpakket van president Joe Biden de economische groei gaat stimuleren, waardoor consumenten meer gaan uitgeven en de inflatie kan toenemen.

Volgens senior econoom Bert Colijn van ING bepaalt de rente mede de ontwikkeling van de hypotheekrente, al rekent hij niet direct op grote stijgingen op dat gebied. “Maar je kunt er wel iets van gaan zien in de hypotheekrente, na de dalingen van de afgelopen tijd.” Emeritus hoogleraar economie Sylvester Eijffinger van Tilburg University raadt mensen die willen oversluiten aan een zo langlopende hypotheek te nemen, “want de rente gaat oplopen”.

Vergelijkingssite Geld.nl meldde onlangs nog dat de daling van de hypotheekrentes voorbij lijkt te zijn. Volgens de site hebben veel kredietverstrekkers in februari de rentes niet verlaagd en soms zelfs verhoogd. Overigens denkt Geld.nl niet dat de rentes de komende maanden zeer sterk zullen oplopen, vooral vanwege de felle concurrentie tussen geldverstrekkers op de hypotheekmarkt.

Ook voor pensioenfondsen is een hogere rente gunstig, laat Colijn weten. Zij zien namelijk hun dekkingsgraden oplopen. Die graadmeter geeft aan in hoeverre de fondsen aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. “De dekkingsgraad gaat al omhoog door het simpele feit dat de kapitaalmarktrente stijgt”, voegt Eijffinger toe. Hij roept verder op tot een “meer realistische” rekenrente voor pensioenfondsen van tenminste 2 procent.

De rente op spaarrekeningen zal volgens Colijn waarschijnlijk echter niet gaan stijgen. Die wordt namelijk vooral bepaald door de rentestanden van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft aangegeven de rente voor langere tijd op het huidige historisch lage niveau te zullen houden om zo de economie te stimuleren. Hogere rentes kunnen negatief uitpakken voor de investeringen omdat bedrijven dan meer moeten betalen voor leningen. Om de rente te drukken versnelt de ECB ook zijn opkoopprogramma voor obligaties.

Volgens Eijffinger kan de spaarrente op termijn gaan stijgen, als de ECB zijn monetair beleid tegen de coronacrisis gaat normaliseren, bijvoorbeeld door het schrappen van negatieve rentes voor banken om geld bij de ECB te stallen. Nu moeten mensen met grote spaartegoeden nog een negatieve rente betalen, maar deze kunnen volgens hem wel voorzichtig weer gaan klimmen.

Al met al lijkt de impact van de stijgende rentes voor de gewone man in de straat nu nog beperkt te zijn, stelt Colijn. De grootste impact is volgens hem te zien op de financiële markten. Een hogere rente zorgt namelijk voor meer interesse in staatsobligaties en worden dus aandelen van de hand gedaan door beleggers. Daarbij is de technologiesector vooral gevoelig voor een hogere rente en inflatie, omdat winsten in de toekomst minder waard worden. In de techsector stonden de koersen de laatste tijd daardoor onder druk.