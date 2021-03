Onderzoek moet inzicht geven in trends rond elektrische auto’s

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Vereniging Elektrische Rijders (VER) en kennis- en innovatiecentrum ElaadNL gaan jaarlijks onderzoek doen naar de ervaringen van berijders van elektrische auto’s. Deze onderzoeken moeten meer inzicht geven in de trends op de sterk groeiende markt voor elektrisch rijden.

Er worden twee onderzoeken per jaar gedaan. RVO, VER en ElaadNL gaan in eerste instantie drie jaar samenwerken. De samenwerking is in 2020 ontstaan bij het eerste Nationaal Laadonderzoek en het eerste Nationale EV en Berijdersonderzoek. Aan beide onderzoeken deden zo’n 1800 bestuurders van elektrische auto’s mee.

“Wij willen graag weten hoe de berijder de verschillende laadfaciliteiten in Nederland ervaart. Denk bijvoorbeeld aan snelladen, laden langs de weg en thuis. Daarnaast onderzoeken we de kennis over en ervaring met slimme manieren om de auto op te laden. Zo weten we wat al goed gaat en waar gebruikers nog verbeteringen verwachten”, zegt ElaadNL.

“We kijken in dit onderzoek echt naar het complete plaatje. Bijvoorbeeld naar de ervaring van de berijder rondom aanschafproces en de impact van financiële stimuleringsmaatregelen. Zo krijgen we een duidelijk beeld van de EV-rijder van nu”, aldus VER.

Beide onderzoeken ondersteunen de uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). In de NAL werken overheden, marktpartijen en netbeheerders samen om ervoor te zorgen dat er op tijd voldoende laadinfrastructuur is om de massale overstap naar elektrisch vervoer mogelijk te maken. Naar verwachting rijden in 2030 bijna 2 miljoen elektrische auto’s in Nederland rond.