Google verwijderde bijna 100 miljoen coronareclames

Google heeft vorig jaar 99 miljoen advertenties over het coronavirus verwijderd. Het gaat om reclames voor nep-behandelingen, nep-vaccins en mondkapjes. Aanbiedingen van die laatste categorie waren in periodes van schaarste eveneens omstreden.

Een en ander komt naar voren uit de jaarlijkse cijfers over schadelijke reclames, ook wel bekend als ‘bad ads’. In totaal heeft de populaire Amerikaanse zoekmachine 3,1 miljard advertenties geblokkeerd of verwijderd. Dat zijn bijna 5900 advertenties per minuut. De cijfers vallen hoger uit dan in 2019 toen Google 2,7 miljard advertenties verwijderde. Maar enkele jaren terug, in 2017, werden er wereldwijd nog meer dan 3,2 miljard geschrapt.

Google let doorgaans bijvoorbeeld scherp op zogenoemde phishingadvertenties. De makers daarvan proberen stiekem de persoonsgegevens van nietsvermoedende mensen in handen te krijgen. Maar Google legt ook andere beperkingen op. Zo kijkt het bedrijf in elk land bij advertenties voor medicijnen of de middelen daar wel toegelaten zijn. Vanwege de Amerikaanse presidentsverkiezingen is vorig jaar ook veel politieke reclame geweerd. Dit betrof meer dan 5 miljoen advertenties.

Het op pauze zetten van advertenties bij gevoelige of onvoorspelbare gebeurtenissen gebeurt wel vaker om de verspreiding van misleidende informatie te voorkomen. Na de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw Capitool in januari dit jaar werden advertenties van politieke aard bijvoorbeeld ook tijdelijk niet meer getoond. Rond de huidige Tweede Kamerverkiezingen in Nederland zijn niet van dit soort beperkingen van kracht.