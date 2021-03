IEA: wereldwijde olievraag kan pieken in 2026

De wereldwijde vraag naar olie kan in 2026 een piek bereiken. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport. Om te zorgen dat de olievraag minder sterk toeneemt en klimaatdoelstellingen worden behaald, zouden overheden volgens het agentschap meer moeten doen aan duurzame energiebronnen.

Volgens het IEA is de olievraag aan het herstellen van de coronapandemie en zal die in 2023 weer op het niveau van voor de crisis liggen. In 2026 zal de wereldwijde olievraag dan klimmen naar 104 miljoen vaten (van 159 liter) per dag, een stijging van 4 procent ten opzichte van het niveau van 2019. Dat komt vooral door meer vraag uit Aziƫ.

De toenemende olievraag kan volgens de organisatie afgeremd worden als overheden meer doen om de overgang naar schone energiebronnen te versnellen en elektrisch rijden te stimuleren. Daarnaast kan ook veranderd gedrag van consumenten door de coronacrisis bijdragen aan een minder sterke vraag, bijvoorbeeld omdat meer vanuit huis wordt gewerkt en minder wordt gereisd, zegt het IEA.