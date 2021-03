Banken en verzekeraars winnaars op beurs Amsterdam

De banken en verzekeraars gingen donderdag flink omhoog op de Amsterdamse aandelenbeurs, geholpen door optimisme over het economisch herstel van de coronacrisis. Ook elders in Europa lieten de financiële fondsen mooie plussen optekenen. Het sentiment onder Europese beleggers was positief.

In de AEX-index op Beursplein 5 stonden ABN AMRO, ING, NN Group, ASR en Aegon bij de sterkste stijgers met koerswinsten tot 3,7 procent. In Frankfurt wonnen Deutsche Bank en Commerzbank tot 4,9 procent en in Parijs boekten BNP Paribas, Société Générale en Crédit Agricole plussen tot 4,2 procent. De Britse banken HSBC en Barclays werden tot 3 procent hoger gezet in Londen.

De AEX eindigde met een plusje van 0,3 procent op 682,39 punten. Andere winnaars in de Amsterdamse hoofdindex waren bijvoorbeeld staalconcern ArcelorMittal en verfproducent AkzoNobel met stijgingen tot 3,8 procent. Grootste daler bij de hoofdfondsen was winkelvastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield met een daling van 3,3 procent.

De DAX-index in Frankfurt bereikte een nieuw recordniveau met een plus van 1,3 procent op 14.788,88 punten. Autofabrikanten BMW en Daimler werden tot 4 procent hoger gezet. Volkswagen daalde 3 procent, na een eerdere opmars. Het autoconcern is deze week ongeveer een kwart in beurswaarde gestegen en haalde softwarebedrijf SAP in als meest waardevolle Duitse beursgenoteerde onderneming.

De graadmeters in Parijs en Londen wonnen tot 0,3 procent. AstraZeneca ging iets omlaag in Londen. De Europese medicijnwaakhond EMA zei dat de voordelen van het coronavaccin van AstraZeneca groter zijn dan de mogelijke risico’s en dat het middel veilig voor gebruik is. Veel Europese landen zijn tijdelijk gestopt met het toedienen van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut vanwege mogelijke problemen met bloedstolling.

Verder toonde de MidKap-index op het Damrak een plus van 0,6 procent op 1014,61 punten. Technologiegroep TKH profiteerde van een koopadvies door ING en was de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven met een winst van 8 procent. Vastgoedonderneming Eurocommercial Properties stond onderaan met een min van bijna 3 procent.

De euro noteerde 1,1926 dollar, tegen 1,1896 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 5,4 procent goedkoper op 61,22 dollar. Brentolie daalde 4,8 procent tot 64,51 dollar per vat.