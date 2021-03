Horeca roept om perspectief en compensatie

De nieuwe Tweede Kamer moet horecaondernemers perspectief bieden en voor de volle honderd procent compenseren voor geleden schade als gevolg van de coronacrisis. Die oproep herhaalde Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) daags na de verkiezingen.

Volgens Beljaarts is de oproep vanuit de horeca niet anders dan voorheen. Volgens KHN kan de horeca met inachtneming van de coronavoorschriften veilig open. Verder is het zaak dat beter wordt geluisterd naar de noden van de ondernemer. Volgens Beljaarts hebben de maatregelen niet alleen impact op de sector, maar ook op de ondernemers, het personeel en daarmee ook de gezinnen. Overleggen met beleidsmakers liepen vooralsnog niet vlekkeloos, aldus KHN.

De brancheorganisatie spande eerder een kort geding aan tegen de Staat omdat het volledige uitbetaling van de regeling omtrent vaste lasten wil. Daarnaast loopt nog een bodemprocedure. De branche wil onder meer weten waarop maatregelen om het coronavirus in te dammen, zoals de sluiting van de horeca, zijn gebaseerd. Volgens KHN hebben horecaondernemers sinds het begin van de crisis al zeker 5 miljard euro aan eigen geld en middelen in hun restaurants en cafés gestoken om de crisis te overleven. Dit terwijl de crisis niet aan de sector is toe te schrijven.

KHN vreest ook nog een reeks rechtszaken van ondernemers die huurkorting of andere regelingen af willen dwingen. Ook hier ligt voor de politiek een rol weggelegd, meent Beljaarts. Hij wijst erop dat een eerdere bodemprocedure die door een café-eigenaar in Den Haag was aangespannen grond biedt voor meer zaken, omdat de horeca-ondernemer in het gelijk werd gesteld. In Nijmegen haalde een zaak van een bistro-houder tegen Heineken over huurverlaging voor de ondernemer niets uit.

Volgens Beljaarts moet het nieuwe kabinet voorkomen dat tientallen ondernemers hun gelijk zullen proberen te krijgen bij de rechter. KHN zegt dat de overheid via de huurwet kan ingrijpen.

Beljaarts hekelt verder de rol van banken in de crisis, die in hun folders en uitingen “de mond vol hebben van maatschappelijk verantwoord ondernemen”. De banken hebben volgens de KHN-directeur hun handen aftrokken van de sector. “Nadat de eerste betaalpauze was afgelopen kwamen banken met het magische woord maatwerk. Wij weten inmiddels dat dit in de praktijk betekent dat ze niet thuisgaven en dat ondernemers weer moesten aflossen.” Beljaarts herinnert de banken er nog eens aan dat zij in het verleden met overheidssteun overeind zijn gebleven.