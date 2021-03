Banken en verzekeraars leveren AEX verlies op

Banken en verzekeraars drukten de AEX-index vrijdag nipt in het rood, nadat financiële fondsen een dag eerder nog aan waarde wonnen dankzij oplopende marktrentes. ING, ABN AMRO en verzekeraar Aegon zaten bij de grootste verliezers van de dag. Ook elders in Europa was het sentiment op de handelsvloeren negatief. In Parijs is opnieuw een lockdown afgekondigd en het aantal coronabesmettingen loopt in veel Europese landen weer hard op.

ING, ABN AMRO en Aegon verloren tot 2,9 procent. De AEX sloot mede daardoor iets in de min, met een verlies van 0,1 procent tot 681,70 punten. Chipfondsen ASML en ASMI, die eerder juist onder druk stonden omdat ze mogelijk te duur waren geworden, veerden juist weer wat op.

Parijs en vier andere Franse regio’s gaan vier weken in beperkte lockdown, nu ziekenhuizen door het forse aantal coronabesmettingen de toestroom van patiënten amper aankunnen. De Duitse regering stelde tegelijkertijd dat het land op dit moment een derde coronagolf doormaakt.

Fitnesketen Basic-Fit, die veel sportscholen in Frankrijk uitbaat, verloor in de MidKap 2,6 procent. Ook Air France-KLM was met min van ruim 3 procent een grote verliezer bij de middelgrote fondsen. Eerder deze week wonnen luchtvaartmaatschappijen juist nog aan waarde dankzij optimisme over versoepelingen van reisbeperkingen.

Olie- en gasconcern Shell (min 1,1 procent) kampte met de recente forse daling van de olieprijzen. Ook riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bedrijven die zijn betrokken bij de aanleg van de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland op om “onmiddellijk” te stoppen met de werkzaamheden. Anders kunnen zij sancties van de VS opgelegd krijgen. Shell was een van de betrokken bedrijven bij de aanleg van de pijplijn.

AstraZeneca daalde 0,3 procent in Londen. Europese landen, waaronder Nederland, gaan het coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut weer gebruiken nu het Europees Geneesmiddelenbureau opnieuw heeft geoordeeld dat het veilig is. Veel landen stopten uit voorzorg met het vaccin, omdat het mogelijk bloedstolsels zou veroorzaken. Finland schort het gebruik van het vaccin nog steeds op.

De euro stond op 1,1907 dollar, tegen 1,1926 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na de val van 8 procent op donderdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent duurder op 61,12 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent meer op 64,34 dollar per vat.