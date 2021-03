Tiende editie van Week van het geld begint op scholen

Maandag begint de tiende editie van de Week van het geld op Nederlandse scholen. Het startschot wordt gegeven door koningin Máxima. Het thema is dit jaar ‘Leren omgaan met geld is goud waard’. Ook minister Wopke Hoekstra van Financiën en minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zijn aanwezig bij de opening.

Alle basisscholen in Nederland kunnen het openingsprogramma, dat onderdeel is van het dagelijkse Week van het geld-journaal, online volgen. Koningin Máxima en beide ministers gaan tijdens de uitzending in gesprek met leerlingen over verstandig omgaan met geld en ‘gouden geldtips’. Vorig jaar ging de Week van het geld niet door vanwege het coronavirus. Nu wordt alles online gehouden.

Uit onderzoek van initiatiefnemer Wijzer in geldzaken komt naar voren dat één op de drie kinderen vermoedt dat hun ouders wel eens zorgen over geld hebben. Zij merken dit vaak ongemerkt op omdat ze hun ouders erover horen praten. In de meeste gezinnen wordt niet vaak direct met kinderen gesproken over geld. Bijna 60 procent van de ouders doet dit slechts één of enkele keren per jaar.

Verder hebben kinderen vaak dezelfde mening over geld als hun ouders, aldus het onderzoek. Als ouders vinden dat geld ervoor is om uit te geven, dan vindt ruim de helft van hun kinderen dat ook. En andersom geldt ook: als ouders juist niet vinden dat geld moet rollen, dan hebben hun kinderen veel vaker dan gemiddeld ook die mening, stelt Wijzer in geldzaken.

Koningin Máxima is erevoorzitter van Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om scholieren voor te bereiden op financiële redzaamheid in de toekomst.