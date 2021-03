‘Nederland profiteert ook van coronasteunpakket Joe Biden’

Nederland plukt naar verwachting ook de vruchten van het Amerikaanse coronasteunpakket van president Joe Biden. Volgens deskundigen van kredietverzekeraar Euler Hermes is het pakket ter waarde van 1900 miljard dollar eigenlijk “brandstof voor de totale wereldeconomie”.

“Dit is echt een duw in de rug van de wereldeconomie. Het geld wordt bijna letterlijk over de VS uitgestrooid. De vraag naar producten en diensten krijgt een enorme boost. Dat gaat de hele wereld merken”, zegt risicodirecteur Johan Geeroms van Euler Hermes Nederland.

De export van huishoudelijke apparaten, computers en auto’s profiteert waarschijnlijk het meest van het Amerikaanse steunpakket, zo becijferden de onderzoekers. Landen waar de export het sterkst zal aantrekken door de Amerikaanse steunmaatregelen zijn China, Mexico en Canada. Duitsland zou op de vijfde plaats staan.

“Nederland staat weliswaar lager, maar wel gelijk met een groot land als Brazilië. Daarnaast is het zo dat we indirect profiteren van de sterke export-impuls van Duitsland”, geeft Geeroms aan. Voor de Nederlandse export leidt het steunpakket volgens de berekeningen tot 6 miljard dollar groei. In Duitsland krijgt de export een impuls van 56 miljard dollar.