AEX positieve uitschieter dankzij chipbedrijven

De Amsterdamse AEX-index was woensdag een positieve uitschieter op de Europese markten. Vooral de aandelen van ASMI en ASML vonden gretig aftrek bij beleggers door de hoop dat de twee chipbedrijven zullen profiteren van de plannen van de Amerikaanse chipmaker Intel om zijn productie op te schroeven. Elders in Europa zorgde de vrees dat het economische herstel van de coronacrisis vertraging oploopt door de strengere lockdowns in veel grote landen, voor enige koersdruk op de beursvloeren.

ASMI en ASML voerden de stijgers aan bij de hoofdbedrijven op het Damrak met winsten van 7,3 procent en 5,3 procent. Branchegenoot Besi volgde op de voet met een plus van 3,5 procent. Intel gaat 20 miljard dollar investeren in onder meer nieuwe Amerikaanse fabrieken om beter te kunnen concurreren met rivalen als het Taiwanese TSMC en het Zuid-Koreaanse Samsung. Analisten van Berenberg verwachten dat Intel meer chipmachines zal afnemen van ASML en dat ASMI eveneens baat zal hebben bij de hogere investeringen in de sector.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 685,53 punten. De MidKap daalde een fractie tot 1002,09 punten. De DAX in Frankfurt zakte 0,6 procent na het nieuws dat bondskanselier Angela Merkel de strenge paaslockdown schrapt na een storm van kritiek op het plan. Parijs en Londen verloren 0,3 procent.

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway was de grootste daler in de AEX met een min van ruim 2 procent. Betaalbedrijf Adyen en levensmiddelenconcern Unilever volgden met verliezen van meer dan 1 procent. In de MidKap won Air France-KLM 2,7 procent. Griekenland en Spanje lieten weten de deuren weer te openen voor meer buitenlandse reizigers.

InPost zakte bijna 8 procent op de lokale markt. Beleggers vrezen meer concurrentie voor de Poolse aanbieder van pakketkluisjes na het nieuws dat de Chinese webwinkel AliExpress, onderdeel van internetconcern Alibaba, 8000 kluisjes wil gaan plaatsen in Polen.

In Frankfurt daalde RTL Group bijna 1 procent. Het Duitse mediabedrijf wil volgens de Belgische zakenkrant De Tijd dochteronderneming RTL Belgium verkopen. Ook RTL Nederland gaat mogelijk in de etalage. VodafoneZiggo en het Belgische DPG Media, eigenaar van de Volkskrant en AD, zouden mogelijk interesse hebben in de Nederlandse tak.

Beleggers schrokken verder niet erg van een voorspelling van Commerzbank dat de grote Duitse bank dit jaar opnieuw rode cijfers zal schrijven vanwege fikse reorganisatiekosten. Het aandeel bleef min of meer vlak.

De euro stond op 1,1821 dollar, tegenover 1,1860 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na de flinke daling op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent duurder op 59,11 dollar. Brentolie kostte 2,2 procent meer op 62,13 dollar per vat.