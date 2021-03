Containerschip Suezkanaal vlotgetrokken, verkeer wordt hervat

Het grote containerschip dat was vastgelopen in het Egyptische Suezkanaal is deels vlotgetrokken en het scheepsverkeer in de druk bevaren waterweg kan spoedig weer worden hervat. Dat melden de autoriteiten van het Suezkanaal. Het Nederlandse Smit Salvage, een dochterbedrijf van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, was al ingeschakeld om te gaan helpen met het bergen van het schip Ever Given.

Het containerschip van 400 meter lang en een gewicht van 224.000 ton ligt nu langs de zijkant van het Suezkanaal, waardoor weer verkeer van andere vaartuigen mogelijk wordt. De Ever Given liep dinsdagochtend aan de grond in het zuidelijke deel van het Suezkanaal en lag schuin over de gehele breedte van de waterweg, die daardoor volledig geblokkeerd was. Er ontstond een grote opstopping van andere vaartuigen.

De berging verliep eerst moeizaam, maar nu is het toch gelukt om het schip vlot te trekken. Een woordvoerder van Boskalis zei eerder dat woensdagmiddag een team naar Egypte zou vertrekken om te gaan helpen bij de berging. Boskalis zegt dat nu wordt bekeken of dit nog wel nodig is.

Het 193 kilometer lange Suezkanaal is een van de drukste vaarroutes ter wereld, goed voor ongeveer 12 procent van de wereldwijde handel. Er worden dagelijks ook ongeveer een miljoen vaten olie en een grote hoeveelheid vloeibaar gemaakt aardgas (lng) via het kanaal vervoerd. Als het Suezkanaal dicht is moeten schepen tussen Azië en Europa omvaren via Kaap de Goede Hoop, wat weken aan extra vaartijd kan vergen.

De Ever Given liep volgens de Taiwanese rederij Evergreen Line vast door harde wind en slechte zichtbaarheid door een zandstorm. Kenners vreesden dat als de berging nog dagen zou gaan duren dit problemen kon veroorzaken in het wereldwijde zeevervoer vanwege het belang van het kanaal tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee. Dan zou waarschijnlijk ook voor problemen in de Rotterdamse haven kunnen gaan zorgen omdat die haven een belangrijke bestemming voor grote containerschepen is. Ook olietankers uit het Midden-Oosten maken veel gebruik van het Suezkanaal.

Het komt vaker voor dat schepen in de problemen raken in het Suezkanaal. Het lukte in 2017 na enkele uren om het vrachtschip OOCL Japan vlot te trekken. Een van de ernstigste incidenten vond plaats in 2004. Toen blokkeerde de olietanker Tropic Brilliance het kanaal meerdere dagen. Het schip kon pas verder nadat duizenden liters olie van boord waren gehaald.