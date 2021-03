‘Beurswaakhond SEC bekijkt beurshausse rond investeringsfondsen’

De Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) gaat onderzoek doen naar de recente hausse rond lege beurshulzen. Dat zijn beursfondsen die speciaal zijn opgezet met als doel een bedrijf te kopen, een zogenoemde special purpose acquisition company, oftewel ‘spac’. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Er wordt onder meer gekeken naar de risico’s die met deze praktijken gemoeid zijn, aldus de ingewijden.

De SEC heeft naar verluidt brieven aan zakenbanken op Wall Street gestuurd met het verzoek om informatie over hun transacties rond deze beursfondsen. Dat verzoek is op vrijwillige basis en het gaat volgens de bronnen nog niet om een formeel onderzoek. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd om info rond commissies die banken ontvangen voor hun diensten aan spacs en zaken als accounting, regelgeving en toezicht.

Als een bedrijf wordt overgenomen door een spac wordt die onderneming genoteerd aan de beurs. Daarbij hoeft minder informatie aan de markt te worden gegeven dan bij een traditionele beursgang. Bij de SEC zouden zorgen bestaan of er wel grondig genoeg boekenonderzoek wordt gedaan bij bedrijven die door een spac worden overgenomen en ook rond bijvoorbeeld voorkennishandel bij de aankondiging van overnames. Ook zijn er vragen of beleggers wel voldoende ge├»nformeerd worden over de risico’s.

De markt voor spacs is de afgelopen tijd enorm sterk gegroeid. In het afgelopen jaar gingen meer dan zevenhonderd van die investeringsvehikels naar de aandelenmarkten in New York, vaak gesteund door miljardairs, bekende zakenmensen, grote bedrijven en zelfs beroemdheden zoals de bekende oud-basketballer Shaquille O’Neal en tennisster Serena Williams. Met die beursgangen was een bedrag van meer dan 270 miljard dollar gemoeid. Ook op de beurs in Amsterdam zijn er steeds meer spacs actief.

Een andere bron van zorg rond de grote populariteit van spacs op de beurzen is dat er steeds minder geschikte bedrijven zijn om over te nemen. De kans bestaat dat investeerders in spacs dan uiteindelijk met lege handen overblijven omdat er geen winstgevende overnameprooi met echte operationele activiteiten te vinden is en er dus geen geld verdiend kan worden door het investeringsfonds.