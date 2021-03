Bouwonderneming Ballast Nedam kijkt naar mogelijke overnames

Bouwonderneming Ballast Nedam wil de komende jaren flink groeien. De onderneming wil die ontwikkeling niet alleen bereiken op eigen kracht, maar mikt ook duidelijk op overnames. Daarbij voelt het bedrijf zich gesteund door de veranderende marktomstandigheden, zo meldt het in een toelichting op de jaarcijfers over 2020.,

Naast Nederlandse overnames kijkt Ballast Nedam, dat in Turkse handen is, ook nadrukkelijk naar de internationale markt. Volgens het bedrijf zal het de positieve trend van de verwachte economische groei volgen.

Het jaar 2020 bestempelt bestuursvoorzitter Cenk Düzyol als buitengewoon, verwijzend ook naar de impact van de coronacrisis. Evengoed wist het bedrijf bijna al zijn projecten operationeel te houden, waardoor de impact van de crisis beperkt bleef. De eerder ontvangen loonsteun via de NOW-regeling zal volledig worden teruggestort. Ballast Nedam vroeg de steun aan het begin van de crisis uit voorzorg aan vanwege de vele onzekerheden.

Ballast Nedam sloot 2020 af met een omzet van bijna 948 miljoen euro, waar dat een jaar eerder 874 miljoen euro was. De nettowinst steeg van 21,8 miljoen naar 31,1 miljoen euro. De winstgroei is volgens het bedrijf vooral te danken aan de bouw- en infra activiteiten. Verder is het eigen vermogen van Ballast Nedam meer dan verdubbeld tot 167,4 miljoen euro. Het orderboek zit met 1,4 miljard euro aan opdrachten iets minder vol dan een jaar eerder.

Ballast Nedam werkt in Nederland aan een aantal prestigieuze projecten. Zo is de bouwer betrokken bij de aanleg van de Blankenburgtunnel die de A20 en A15 ten westen van Rotterdam met elkaar verbindt. Verder bouwt het bedrijf mee aan de The CoolTower in Rotterdam, een 154 meter hoge toren met daarin 280 appartementen.