Philips verkoopt huishoudtak aan Chinese investeerder

Philips verkoopt zijn divisie voor huishoudelijke apparaten aan de Chinese investeerder Hillhouse Capital. Die betaalt in totaal zo’n 4,4 miljard euro voor het bedrijfsonderdeel, dat onder meer koffiezetapparaten, strijkijzers en stofzuigers maakt. Daarvan is 3,7 miljard voor de huishoudtak zelf.

De Chinezen betalen in jaarlijkse termijnen daarbovenop in totaal zo’n 700 miljoen euro om de naam Philips de komende 15 jaar te mogen blijven gebruiken. Ook enkele andere merken zoals die van koffiemachinemaker Saeco vallen onder de deal. Die licentieovereenkomst is na afloop van die periode te verlengen.

Philips verwacht na belastingen ongeveer 3 miljard euro over te houden zodra de overname is afgerond. Dat verwacht het bedrijf in het derde kwartaal.

Philips had de huishoudtak begin vorig jaar in de etalage gezet, omdat die niet meer aansloot bij de belangrijkste activiteiten van het bedrijf. De onderneming richt zich op zorgtechnologie en persoonlijke verzorging. Eerder nam Philips ook al afscheid van de verlichtingstak, die als het losse bedrijf Signify doorging, en stopte het met de productie van zaken als televisies en audio-apparatuur.

De huishoudtak van Philips had afgelopen jaar een omzet van 2,2 miljard euro en blijft in Nederland gevestigd met een hoofdkantoor in Amsterdam. Wereldwijd werken er 7000 mensen in meer dan 100 landen. In Nederland gaat het om ongeveer 800 mensen, die allemaal hun baan houden. Daarvan werken er ongeveer 200 in Drachten en de rest in de regio Amsterdam.