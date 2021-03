‘Voldoende betaalbare elektrische auto’s te koop in 2030′

In 2030 zijn er in Nederland voldoende betaalbare elektrische auto’s te koop om te voldoen aan de ambities uit het Klimaatakkoord. Ook kunnen er dan voldoende laadpalen zijn en genoeg groene stroom om de accu’s mee op te laden. Dat komt naar voren in een onderzoek van financieel adviseur PwC naar de haalbaarheid van elektrisch rijden.

Volgens het Klimaatakkoord mogen in Nederland vanaf 2030 alleen nog maar nieuwe auto’s met een elektromotor worden verkocht. Volgens de onderzoekers zijn er “geen onoverkomelijke hindernissen” om dit doel te halen. “In 2030 zijn er voldoende betaalbare modellen beschikbaar, niet alleen voor leaserijders, maar ook voor de privérijders”, aldus PwC.

In dat jaar rijden er zo’n 1,9 miljoen elektrische personenauto’s op Nederlandse wegen, samen goed voor jaarlijks 28 miljard kilometers. Vanaf 2030 komen daar jaarlijks ongeveer 400.000 nieuwe elektrische voertuigen bij.

Op dit moment zijn elektrische auto’s voor veel consumenten nog te duur. Maar dat zal volgens de onderzoekers snel veranderen. “Autofabrikanten zetten vol in op elektrisch vanwege strengere CO2-normen in de Europese Unie en de enorme boetes die daarmee gepaard gaan”, zo klinkt het. De gemiddelde prijs van een elektrische auto met een bereik van 300 km zal rond 2024 onder die van een brandstofauto duiken, zo verwacht PwC.

In 2030 rijden er naar verwachting zo’n 9,4 miljoen personenauto’s rond in Nederland. Eén op de vijf auto’s zal dan elektrisch aangedreven zijn. Om die op te laden zijn er 1,5 miljoen extra laadpalen nodig. Eind vorig jaar stonden er 230.000 laadpalen in Nederland.

Volgens PwC moeten er per werkdag de komende negen jaar gemiddeld 644 laadpunten worden geplaatst. Dat is volgens de onderzoekers haalbaar, mits de overheden eraan meewerken. Het is volgens PwC zaak dat het nieuwe kabinet aansluit bij positieve ontwikkelingen in de markt. Dat kan onder andere door afspraken over elektrisch rijden in wet en regelgeving te verankeren, het liefst ook binnen de EU. Daarmee ontstaat zekerheid over investeringen in nieuwe modellen en laadinfrastructuur.