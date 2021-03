Schepen kiezen voor tocht rond Afrika in plaats van Suezkanaal

De eerste schepen kiezen ervoor een tocht rond Afrika te maken in plaats van door het Suezkanaal te varen. Die belangrijke vaarroute voor de wereldhandel wordt momenteel geblokkeerd door het vastgelopen containerschip de Ever Given. Vanwege de onduidelijkheid over hoe lang de opstopping van het kanaal nog gaat duren, kiezen sommige schepen nu voor de langere route via Kaap de Goede Hoop.

Dat zorgt voor weken extra vaartijd, met ook extra kosten en uitstoot tot gevolg. Twee tankers met vloeibaar gemaakt aardgas (lng), die vanuit de Verenigde Staten op weg zijn naar Azië, lijken nu midden op de Atlantische Oceaan van koers te zijn veranderd om via Kaap de Goede Hoop te gaan. Schepen die vastliggen in de Rode Zee zijn hun opties aan het bekijken en kunnen er ook voor kiezen om de tocht rond Afrika te gaan maken. Daardoor kan hun reistijd met wel twee weken worden verlengd.

De grote rederijen A.P. Møller-Maersk en Hapag-Lloyd zeiden eerder al dat hun containerschepen mogelijk kunnen worden omgeleid via Kaap de Goede Hoop.

De pogingen om de 400 meter lange en 224.000 ton wegende Ever Given weer vlot te trekken, gaan nog door. Het is nog onduidelijk hoe lang het zal duren om de blokkade van de belangrijke Egyptische waterweg te verhelpen. Het Nederlandse Boskalis is via dochteronderneming Smit Salvage betrokken bij de berging van het schip.

Een omleiding rond Kaap de Goede Hoop zorgt voor duizenden kilometers aan extra vaarafstand en kan honderdduizenden dollars aan extra kosten opleveren voor schepen, bijvoorbeeld aan brandstof. Ook wordt de uitstoot groter als schepen langer moeten varen.

Het 193 kilometer lange Suezkanaal is een van de drukste waterwegen ter wereld, goed voor ongeveer 12 procent van de wereldwijde handel. Het is de belangrijkste vaarroute voor schepen tussen Azië en Europa. Ook veel olietankers uit het Midden-Oosten maken gebruik van het kanaal.

Rusland grijpt de opstopping in het Suezkanaal inmiddels aan om de route via de Noordelijke IJszee tussen Azië en Europa als alternatief te promoten. Op Twitter maakte het Russische staatsbedrijf voor kernenergie Rosatom grapjes over de problemen in het Suezkanaal en wordt gezegd dat Russische nucleaire ijsbrekers klaar staan om de route via de Noordelijke IJszee open te houden voor scheepvaart. Die route tussen Europa en Azië is weliswaar een stuk korter dan via het Suezkanaal of rond Afrika, maar wordt nog maar weinig gebruikt.