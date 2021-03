FNV: moeilijk om gezond pensioen te halen in wasserij

Medewerkers van wasserijen willen een regeling waarmee ze eerder kunnen stoppen met werken. De arbeidsomstandigheden zijn zo zwaar in de professionele textielverzorging dat het moeilijk is om gezond de AOW-leeftijd te halen, meldt vakbond FNV op basis van een eigen peiling.

De vakbond vroeg 250 medewerkers van wasserijen naar hun ervaringen op de werkvloer. Meer dan honderd deelnemers gaven aan klachten aan de polsen, knieƫn en schouders te hebben door het werk. Ruim een kwart meldde rugklachten. Een belangrijke eis in de lopende cao-onderhandelingen is daarom dat werkgevers met concrete voorstellen voor een zwaarwerkregeling komen, legt FNV-bestuurder voor de procesindustrie Dino Djulbic uit.

Dankzij het pensioenakkoord is het mogelijk bepaalde groepen met zwaar werk drie jaar voor hun AOW-leeftijd te laten stoppen met werken zonder dat werkgevers hier een boete over betalen. Werknemers in verschillende sectoren eisen nu dergelijke regelingen voor zwaar werk. Onder andere vrachtwagenchauffeurs, die vrijdag staakten bij twee distributiecentra van Albert Heijn, voeren actie voor zo’n vroegpensioen.

Vakbonden en werkgevers onderhandelen al lange tijd over een nieuwe cao in de textielverzorging, want de vorige collectieve overeenkomst is al sinds 1 juli vorig jaar verlopen. Daarbij wordt ook gesteggeld over een loonsverhoging voor de ruim 7000 medewerkers die onder de cao vallen.