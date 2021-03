AEX-index doorbreekt opnieuw 700-puntengrens

De Amsterdamse AEX-index wist dinsdag opnieuw door de 700-puntengrens te breken. De hoofdindex bereikte een dag eerder al voor het eerst in 21 jaar die grens, maar sloot uiteindelijk op 697,94 punten. De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis en de versnelling van het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, bleven zorgen voor optimisme op de beursvloeren.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 700,13 punten. De laatste keer dat de graadmeter boven de 700 punten wist te sluiten was op 4 september 2000. Op die dag werd ook de hoogste tussentijdse koers ooit aangetikt van 703,18 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 1019,74 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,7 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak was winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 2,5 procent. De financiële bedrijven Aegon, NN Group, ASR en ING volgden met plussen tot 2,1 procent. Dataleverancier Wolters Kluwer sloot de rij met een min van 0,5 procent.

BAM steeg 0,8 procent. De bouwer verkoopt zijn Zwitserse dochteronderneming BAM Swiss aan Implenia. Een verkoopprijs werd niet gegeven. Het onderdeel is goed voor een omzet van 45 miljoen euro. Bodemonderzoeker Fugro kondigde aan Seabed Geosolutions voor 16 miljoen dollar te verkopen aan PXGEO Seismic Services. Het aandeel daalde 0,3 procent.

Boskalis won 0,4 procent. Het vlottrekken van het containerschip Ever Given in het Suezkanaal gaat de baggeraar en maritiem dienstverlener geen miljoenen opleveren. “Dit heeft geen effect op de jaarwinst van Boskalis”, zei topman Peter Berdowski. Wel zal de klus extra naamsbekendheid opleveren. InPost klom 2 procent. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes, die onlangs naar de beurs in Amsterdam ging, heeft vorig jaar zijn omzet verdubbeld. Het bedrijf profiteerde van de sterke toename van onlineshoppen door de coronacrisis.

Beleggers hielden ook de ontwikkelingen rond het Amerikaanse hedgefonds Archegos in de gaten. Het fonds kon niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Grote banken als het Japanse Nomura en het Zwitserse Credit Suisse moesten daardoor hun posities in het fonds afbouwen wat leidde tot een enorme aandelenverkoop. Credit Suisse won 0,2 procent in Zürich, na de koersval van dik 14 procent een dag eerder.

De euro was 1,1749 dollar waard, tegenover 1,1779 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 61,41 dollar. Een vat Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 64,89 dollar.