Techfondsen weer onder druk op Wall Street door stijgende rente

Techaandelen gaan op Wall Street weer een moeilijke dag tegemoet. De aandelen staan over een breed front lager als gevolg van aantrekkende rentes op Amerikaanse staatsobligaties. Met name technologiefondsen en andere groeiende ondernemingen zijn daar gevoelig voor omdat beleggers naar hun toekomstige winstgroei kijken. Die wordt verhoudingsgewijs lager als de rentes stijgen.

Verder kijken beleggers opnieuw naar de gevolgen van het schandaal rond hedgefonds Archegos. Door problemen bij dat fonds verkochten een aantal grote banken zoals Goldman Sachs, Morgan Stanley en Citigroup (met plussen tot zo’n 3 procent) sinds vrijdag grote hoeveelheden aandelen. Onder meer kabel- en entertainmentconcern ViacomCBS verloor in enkele dagen tientallen procenten, maar veert dinsdag wat op met een plus van bijna 3 procent.

Tenslotte wordt er ook naar de politiek in Washington gekeken. President Biden wil mogelijk woensdag aankondigen dat de Verenigde Staten tussen de 3 biljoen en 4 biljoen dollar gaan investeren in onder meer infrastructuur en de opwekking van groene energie. Dat wordt deels gecompenseerd door een belastingverhoging die 3 biljoen dollar moet opleveren.

Verder staat ook PayPal (min 0,1 procent) in de belangstelling. De betalingsverwerker maakte bekend in de Verenigde Staten ook bitcoins en een aantal andere cryptovaluta te gaan accepteren. De koers van de bitcoin steeg dinsdag 1,7 procent en één bitcoin is nu ruim 59.000 dollar waard.

Audiostreamingdienst Spotify maakte de overname bekend van het bedrijf Betty Labs, de maker van audiochatapp Locker Room. Daarmee wil Spotify, dat zowel muziek als podcasts aanbiedt, de strijd aangaan met diensten als gameschatapp Discord en Clubhouse. Die laatste app werd de afgelopen maanden heel populair en biedt gebruikers de mogelijkheid om gesprekken te voeren met grote groepen mensen. Het aandeel Spotifty noteerde licht lager.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handelen 0,3 procent in de min op 33.084 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,4 procent tot 3955 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,7 procent in. Die graadmeter stond op 12.976 punten.

De euro was 1,1719 dollar waard tegen 1,1779 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,9 procent tot 60,40 dollar. Een vat Brentolie verruilde voor 63,96 dollar van eigenaar, een daling van 1,6 procent.